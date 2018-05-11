На выходных будет по-летнему тепло

В пятницу, 11 мая, воздух в Калуге прогреется до +18..+20 градусов, что в пределах климатической нормы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Средняя суточная температура окажется в пределах нормы. Атмосферное давление - 754 мм рт ст., что выше нормы.

В субботу потеплеет. Ночью температура воздуха +7..+10, днём - до +24.

В воскресенье, 13 мая, ночью прогнозируемая температура воздуха +9..+11, днём +21..+23 градусов.

В начале следующей недели днём воздух будет прогреваться до +26. Но не обойдётся без дождей.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.