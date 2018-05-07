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Какой будет погода 9 Мая

07.05.2018 12:18 6 4469 Татьяна Светлова
Какой будет погода 9 Мая

Представляем наш еженедельный обзор погоды. В понедельник, 7 мая, скажется влияние антициклона, погода будет теплой и солнечной. Температура воздуха составит +20...+22оС. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт.ст, что выше нормы. 

Во вторник, 8 мая, ожидается хорошая погода. Ночью будет +9…+11оС, днём +21…+23оС.

В среду, 9 мая, прогнозируется переменная облачность, местами по области пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут ночью +9…+11оС, днём +20…+22оС.

В четверг, 10 мая, погода изменится. Похолодает. Ночью будет +5…+7оС, днём +17…+19оС.

В пятницу, 11 мая, ночь еще холодная +4…+6оС, днём уже +19…+21оС.


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Тэги: погода 9 мая праздник
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