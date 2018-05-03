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Летняя жара остаётся с нами

03.05.2018 11:13 4 4831 Татьяна Светлова
Летняя жара остаётся с нами

В Калуге установилась по-летнему жаркая погода. Как мы уже писали, в первомайские праздники пали сразу два температурных рекорда. И уходить летнее тепло не собирается.

Сегодня, 3 мая, воздух в Калуге прогреется до +24...+26оС. Ветер переменный, 2-7 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт ст., что выше нормы.

В пятницу, 4 мая, погода останется такой же теплой. Ночью температура воздуха +11…+13оС, днём +24…+26оС. Местами возможны кратковременные дожди, грозы.  

В субботу, 5 мая, ночью столбики термометров покажут +11…+14оС, днём +14…+26оС. Местами пройдут дожди, грозы.

В воскресенье, 6 мая, ветер поменяется на северный. Ночью будет +10…+12оС, днём +19…+21оС.  Пройдут небольшие дожди.


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Тэги: погода
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