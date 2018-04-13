Подъём воды в реках начал замедляться

В последние сутки подъём уровня воды в реках Калужской области начал замедляться. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На Оке в Калуге вода поднялась на 14 сантиметров – до 584 сантиметров. Опасным, напомним, является показатель в 1350 сантиметров.

Жиздра в Козельске поднялась на 5 сантиметров и достигла уровня в 672 сантиметра (опасный уровень - 892).

На Угре в Товарково уровень за сутки не поменялся - 680 сантиметров (опасный уровень - 902).

На Протве в Спас-Загорье уровень достиг 650 сантиметров. За сутки он увеличился на 6 сантиметров (опасный уровень - 755).

МЧС прогнозирует, что пик паводка придётся на 14-16 апреля.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.