Подъём воды в реках начал замедляться

В последние сутки подъём уровня воды в реках Калужской области начал замедляться. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
На Оке в Калуге вода поднялась на 14 сантиметров – до 584 сантиметров. Опасным, напомним, является показатель в 1350 сантиметров.
Жиздра в Козельске поднялась на 5 сантиметров и достигла уровня в 672 сантиметра (опасный уровень - 892).
На Угре в Товарково уровень за сутки не поменялся - 680 сантиметров (опасный уровень - 902).
На Протве в Спас-Загорье уровень достиг 650 сантиметров. За сутки он увеличился на 6 сантиметров (опасный уровень - 755).
МЧС прогнозирует, что пик паводка придётся на 14-16 апреля.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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