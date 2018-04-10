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МЧС предупреждает о сильном ветре

10.04.2018 15:15 3 1604 Елена Французова
МЧС предупреждает о сильном ветре

Вечером во вторник, 10 апреля, на территории Калужской области ожидается сильный ветер.

По сообщению регионального ГУ МЧС, порывы усилятся до 12-17 м/с. При сильном ветре спасатели рекомендуют не выходить на улицу.


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Тэги: погода мчс
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