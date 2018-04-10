МЧС предупреждает о сильном ветре

По сообщению регионального ГУ МЧС, порывы усилятся до 12-17 м/с. При сильном ветре спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

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