Дождались: +15 к выходным

Зима, так долго не хотевшая уступать свои права весне, похоже, сдалась и отступила. Уже на выходных температура ушла в плюс и к концу недели ожидается ещё большее потепление.

В понедельник, 2 апреля, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Воздух в Калуге прогреется до +5...+7оС, а по области – до +9. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст., что ниже нормы.

Во вторник, 3 апреля, в Калугу будет поступать более прохладный воздух. Ночью прогнозируемая температура воздуха 0…+2оС, днём ожидается+5…+7оС. Пройдут небольшие осадки.

В среду, 4 апреля, ночью похолодает до -2…0оС, днём приблизится тёплый фронт, ожидается +6…+8оС. Местами возможны небольшие осадки.

В четверг, 5 апреля, станет значительно теплей. Ночью будет около 0, а днём уже до +15оС. В пятницу, 6 апреля, ночью 0…+5оС, днём похолодает до +10…+11оС. И без осадков.