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Снег уберут с 12 улиц

23.03.2018 11:13 4 831 Дмитрий Ивьев
Снег уберут с 12 улиц

В пятницу, 23 марта, коммунальщики используют 65 единиц техники для уборки снега в Калуге. Работы запланированы на 12 улицах, рассказали нам в городской управе.

Вывоз снега:

  • пл. Московская,
  • ул. Луначарского (участок от ул. Дзержинского до ул. Кутузова, четная сторона),
  • ул. Горького (участок от ул. Жукова до ул. Тульской),  
  • ул. Механизаторов,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Советская.

Остановки и пешеходные переходы:

  • ул. 65 лет Победы,
  • ул. Московская,
  • ул. Ленина,
  • ул. Кирова,
  • ул. Пушкина,
  • ул. Баженова,
  • ул. Королева.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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