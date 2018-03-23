Снег уберут с 12 улиц

В пятницу, 23 марта, коммунальщики используют 65 единиц техники для уборки снега в Калуге. Работы запланированы на 12 улицах, рассказали нам в городской управе.

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