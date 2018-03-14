Сильный снегопад надвигается на Калугу

В четверг, 15 марта, в Калужской области ожидается сильный снегопад.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, местами возможны гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам без лишней необходимости не выходить на улицу.