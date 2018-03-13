Погоня за пьяным водителем в Калуге закончилась тараном двух авто

Во вторник, 13 марта, в полпервого ночи на перекрестке улиц Жукова и Горького сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Ford Focus.

– Водитель при виде патрульного автомобиля занервничал, - рассказали нам в отделе ГИБДД по Калуге. – Он не знал, проезжать ли ему прямо либо свернуть. Данное поведение инспекторам показалось странным, и они подали сигнал об остановке.

Однако водитель требование полицейских проигнорировал, продолжил дальнейшее движение, а затем попытался скрыться. Дорожным полицейским пришлось начать его преследование. Сначала водитель иномарки нёсся, игнорируя светофор, на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской, а в районе дома № 13 по улице Тульской протаранил две припаркованные машины - Renault и Nissan.

После этого он вышел из своего автомобиля и попытался убежать. Но подъехавшие дорожные полицейские его задержали.

- Преследуемым виновником оказался 30-летний житель Смоленской области, от которого исходил запах алкоголя, - добавляют в ОГИБДД.

Алкотестер подтвердил, что мужчина действительно пьян. На водителя составлены административные протоколы.