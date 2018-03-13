МЧС предупреждает о сильном ветре

Вечером 13 марта и в ночь на 14 марта на территории Калужской области ожидается сильный ветер. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По информации спасателей, порывы усилятся до 17 м/с. Калужанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать свои дома.