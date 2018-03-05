Калугу опять ждут 15-градусные морозы

В понедельник, 5 марта, температура воздуха в Калуге составит -9..-7 градусов. Атмосферное давление 741 мм рт.ст., что ниже нормы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.
Во вторник ночью температура воздуха опустится до -17, днём будет -7..-5 градусов.
В среду, 7 марта, ночью холодно – до -13, днём - около -5.
По предварительным прогнозам синоптиков, в праздничные выходные ожидается примерно такая же погода.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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