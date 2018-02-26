Жахнуть напоследок: зима закончится 20-градусными морозами

Эта неделя станет переходной между календарными зимой и весной. До наступления последней остаются считанные дни и необычно тёплая зима решила поморозить калужан напоследок.

В понедельник, 26 февраля, наша область охвачена арктическим антициклоном. Будет холодно -15…-13оС, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Ветер северный, 2-7 м/с. Местами – слабый снег. Атмосферное давление 757 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Во вторник, 27 февраля, ночью температура воздуха в Калуге опустится до -20…-18оС, по области – до -25оС. Днём по-прежнему холодно -14…-12оС.

В среду, 28 февраля, погода не изменится. Ночью столбики термометров покажут -19…-17оС, днём -14…-12оС.

В четверг, 1 марта, прогнозируемая температура воздуха ночью -18…-16оС, днём -11…-9оС.

В пятницу, 2 марта, станет ещё немного теплее. Ночью будет -16…-14оС, днём -7…-5оС. А о том, какая погода нас ждёт на выходных, мы расскажем уже весной. В пятницу, 2 марта.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.