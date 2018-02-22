Калугу ждет ультраполярное вторжение

В четверг, 22 февраля, наша область будет находиться под влиянием арктического антициклона. Температура воздуха составит -11..-9 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление высокое - 758 мм рт. ст.

В праздничные дни морозы усилятся, произойдет так называемое ультраполярное вторжение воздушных масс. Температура воздуха резко понизится.

В пятницу, 23 февраля, ночью прогнозируемая температура воздуха -20..-18, по области до -25, днём -13...-11.

В субботу местами возможен небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -23..-20, днём -13..-11. Ветер северный и северо-восточный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 25 февраля, ночью будет -22..-20, днём -16..-14 градусов.

В начале следующей недели ожидается примерно такая же погода.