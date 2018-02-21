Аномальные холода надвигаются на Калугу

С 23 по 28 февраля в Калужской области ожидаются аномальные холода. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Температура воздуха, по предварительным данным, опустится ниже -25 градусов при климатической норме в -10.

Спасатели советуют пешеходам не останавливаться на одном месте, а автомобилистам - использовать только основные магистрали. Без крайней необходимости лучше не выходить на улицу.