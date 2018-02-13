Ранняя весна грозит Калуге водным апокалипсисом

Во вторник, 13 февраля, в областной администрации обсудили потенциальные проблемы паводка в Калужской области. Серьезные проблемы может вызвать погодная аномалия этой зимы — снега выпало много, но земля не промерзла и реки не покрылись льдом.
- Если будет ранняя и активная весна, то нас ждет апокалиптический сценарий, - высказал опасение заместитель губернатора Руслан СМОЛЕНСКИЙ. - Если весна затяжная, то с учетом невставших рек нас ждет более плавный спуск паводка.
Прогноз на то, какой будет весна и когда начнется паводок, Гидрометцентр пока не дал, что вызвало недовольство заместителя губернатора. Отсутствие прогноза мешает подготовке к возможным ЧС.
- Скажу честно, не один год работая с вашей системой, у вас либо не хватает вычислительных мощностей, но ваши прогнозы... Вы их просто нам не даете, давайте говорить честно, - возмутился работой метеорологов Смоленский.
Между тем в регионе проблемы есть. Русла рек не везде прочищены, а это мешает прохождению воды в паводок. В плохом состоянии плотина в Кондрово. При этом хозяин плотины — обанкротившийся бумажный завод. В поселке Муромцево плотину также не отремонтировали. В Сухиничах плотину не расчистили.
При наихудшем сценарии в зоне затопления окажутся 13 населенных пунктов в Дзержинском, Жуковском и Козельском районах. Попадут в зону подтопления дома в Калуге и Обнинске, отрежет от большой земли Староскаковское. Могут быть затоплены дома и садовые участки в других районах региона.
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