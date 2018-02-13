Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Вторник, 13 февраля
$ 58.02 0.15
71.25 0.15
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Ранняя весна грозит Калуге водным апокалипсисом

13.02.2018 12:56 19 9102 Алёна Павлова
Ранняя весна грозит Калуге водным апокалипсисом

Во вторник, 13 февраля, в областной администрации обсудили потенциальные проблемы паводка в Калужской области. Серьезные проблемы может вызвать погодная аномалия этой зимы — снега выпало много, но земля не промерзла и реки не покрылись льдом.

- Если будет ранняя и активная весна, то нас ждет апокалиптический сценарий, - высказал опасение заместитель губернатора Руслан СМОЛЕНСКИЙ. - Если весна затяжная, то с учетом невставших рек нас ждет более плавный спуск паводка.

Прогноз на то, какой будет весна и когда начнется паводок, Гидрометцентр пока не дал, что вызвало недовольство заместителя губернатора. Отсутствие прогноза мешает подготовке к возможным ЧС.

- Скажу честно, не один год работая с вашей системой, у вас либо не хватает вычислительных мощностей, но ваши прогнозы... Вы их просто нам не даете, давайте говорить честно, - возмутился работой метеорологов Смоленский.

Между тем в регионе проблемы есть. Русла рек не везде прочищены, а это мешает прохождению воды в паводок. В плохом состоянии плотина в Кондрово. При этом хозяин плотины — обанкротившийся бумажный завод. В поселке Муромцево плотину также не отремонтировали. В Сухиничах плотину не расчистили.

При наихудшем сценарии в зоне затопления окажутся 13 населенных пунктов в Дзержинском, Жуковском и Козельском районах. Попадут в зону подтопления дома в Калуге и Обнинске, отрежет от большой земли Староскаковское. Могут быть затоплены дома и садовые участки в других районах региона.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: погода руслан смоленский

Еще новости из рубрики «Погода»

Неделя будет морозной 12.02.2018 12:23

В начале новой недели опять ударят морозы 09.02.2018 12:34

Упавшее дерево заблокировало двор на улице Плеханова 05.02.2018 13:27

Температура понизится до -18 05.02.2018 12:10

Город под снегом: фоторепортаж с заметённых улиц 05.02.2018 11:44


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 19 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 14 февраля, 19:00
День влюблённых «Love, Love, Love»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 16 февраля, 17:00
Полная афиша гуляний "Калужская масленица 2018"
Калуга
сб 24 февраля, 13:00
Настольные ролевые игры. Вторая встреча
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 14 февраля, 16:00
Безумная Лаборатория. Мастер-класс
Безумная лаборатория
чт 15 февраля, 12:00
Познавательно-развлекательная программа «Как на Масленой неделе в потолок блины летели»
Калуга
чт 15 февраля, 13:00
«Февраль бокогрей, верни солнышко скорей»
Калуга
чт 15 февраля, 17:00
Мастер-класс «Ой, блины, мои блины!»
Турынино, КДЦ

Концерты

ср 14 февраля, 19:00
Итальянский "Вечер в галерее"
Дом музыки
ср 14 февраля, 19:00
Кубанский казачий хор
Арена КТЗ, ДК
чт 15 февраля, 19:00
НЕПАРА "Еще одна жизнь"
Арена КТЗ, ДК
чт 15 февраля, 18:00
Музыкальный проект "Большой оркестр для маленьких солистов"
Филармония

Кино

Пятьдесят оттенков свободы
Плюшевый монстр
Zомбоящик
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Новости компаний

«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ

«Ростелеком» приготовил подарки абонентам мобильной связи

Изменения в области земельного законодательства, а также прекращение «дачной амнистии»

Основные ошибки трейдеров и пути их исправления

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Новости партнеров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

Обзор ЖК «Родной город. Каховская» от застройщика «РГ-Девелопмент»

Как сэкономить на риэлторе и не стать жертвой мошенников

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.