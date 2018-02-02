На выходных в Калуге - снег, метель и сильный ветер

В пятницу, 2 февраля, наш регион окажется в зоне влияния атмосферного фронта. По области пройдет снег. Температура воздуха в районе -3..-1 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В субботу пройдёт снег, местами сильный, метель. Ветер южный, 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -3..-1, днём около нуля.

В воскресенье, 4 февраля, атмосферные фронты принесут сильный снег, метель. Ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - снежные заносы. Ветер восточный, 7-12 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4..-2, днём -3..-1.

В начале следующей недели снегопады продолжатся. Температура начнет понижаться, и в середине недели нас ждут 20-градусные морозы.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.