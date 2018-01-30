Новые снегопады надвигаются на Калугу

В среду, 31 января, в Калужской области ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны.

Водителей просят снизить скорость на дорогах.