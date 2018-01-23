Яченское водохранилище промерзло на 12-15 сантиметров

По состоянию на 22 января толщина льда на Яченском водохранилище увеличилась до 12-15 сантиметров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Такой уровень считается безопасным для выхода человека на поверхность водоема.

На Оке при этом наблюдаются многочисленные промоины.