Яченское водохранилище промерзло на 12-15 сантиметров

По состоянию на 22 января толщина льда на Яченском водохранилище увеличилась до 12-15 сантиметров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Такой уровень считается безопасным для выхода человека на поверхность водоема.
На Оке при этом наблюдаются многочисленные промоины.
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