МЧС предупреждает о сильном ветре

Ночью в среду, 17 января, температура воздуха в Калужской области опустится до -12 градусов. Днём будет около -5. Региональное ГУ МЧС предупреждает при этом о сильном ветре.
По данным Калужского ЦГМС, порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.
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