Морозы надвигаются на Калугу

На следующей неделе в Калугу придёт более привычная для января погода.

В понедельник, 8 января, ожидается сильный ветер. Температура воздуха в районе -2°С..-3°С. Местами возможен снег.

Во вторник немного похолодает - днём около -4°С. Порывы ветра до 15 м/с.

В среду, 10 января, ожидается -2°С, снегопад, местами туман.

Также снег возможен и в четверг. Температура воздуха не будет превышать -2°С.

В пятницу, 12 января, похолодает до -5°С..-7°С. Местами снег.