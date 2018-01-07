Морозы надвигаются на Калугу

На следующей неделе в Калугу придёт более привычная для января погода.
В понедельник, 8 января, ожидается сильный ветер. Температура воздуха в районе -2°С..-3°С. Местами возможен снег.
Во вторник немного похолодает - днём около -4°С. Порывы ветра до 15 м/с.
В среду, 10 января, ожидается -2°С, снегопад, местами туман.
Также снег возможен и в четверг. Температура воздуха не будет превышать -2°С.
В пятницу, 12 января, похолодает до -5°С..-7°С. Местами снег.
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