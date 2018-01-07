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Морозы надвигаются на Калугу

07.01.2018 10:03 0 2109 Дмитрий Ивьев
Морозы надвигаются на Калугу

На следующей неделе в Калугу придёт более привычная для января погода.

В понедельник, 8 января, ожидается сильный ветер. Температура воздуха в районе -2°С..-3°С. Местами возможен снег.

Во вторник немного похолодает - днём около -4°С. Порывы ветра до 15 м/с.

В среду, 10 января, ожидается -2°С, снегопад, местами туман.

Также снег возможен и в четверг. Температура воздуха не будет превышать -2°С.

В пятницу, 12 января, похолодает до -5°С..-7°С. Местами снег.


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Тэги: погода

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