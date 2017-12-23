Метель надвигается на Калугу: жителям советуют не выходить на улицу

В воскресенье, 24 декабря, на территории Калужской области ожидается сильный ветер. Скорость порывов будет достигать 18 м/с, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Местами ожидаются метель и гололедица.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в сообщении спасателей. – При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице, при переходе проезжей части. Переходите улицу только в обозначенных местах. Вследствие гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей.