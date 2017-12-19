На Яченском водохранилище растаял лёд

На минувшей неделе толщина льда на Яченском водохранилище в Калуге составляла 7-10 сантиметров, однако из-за тёплой погоды почти всё растаяло.
Как рассказали во вторник, 19 декабря, в ГУ МЧС по Калужской области, сейчас толщина льда не превышает 5 сантиметров, а во многих местах и вовсе чистая вода.
По прогнозам синоптиков, морозы вернутся в Калугу во второй половине недели.
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