Калужские водоемы начали покрываться льдом

В Калужской области водоёмы начали покрываться льдом. В среду, 29 ноября, об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В Калуге на Яченском водохранилище в отдельных местах наблюдается лёд толщиной в 1 сантиметр.
Такая же ситуация на прудах в Юхнове, деревне Куракино Бабынинского района, деревне Острожное Дзержинского района, деревни Татарское Жуковского района, озерах Бездонное, Тишь и Горское в Перемышльском районе.
- Основным условием безопасного пребывания человека на водоеме является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке, - говорят спасатели. - Для одного человека безопасной считается толщина льда не менее 7 сантиметров. Каток можно соорудить при толщине льда 12 сантиметров и более, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 сантиметров и более, легковые автомобили могут выезжать на лед толщиной не менее 30 сантиметров. Для определения толщины льда следует его прорубить, вырубить кусок и замерить толщину.
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