В Калуге потеплеет на выходных

В ночь на субботу, 25 ноября, в Калуге ожидается морозная погода – до -3°С. Днём потеплеет до 0°С.
В воскресенье такая же погода – 0°С..+1°С, местами возможен снег, порывы юго-западного ветра до 11 м/с.
В начале следующей недели вновь немного похолодает. Днём будет -1°С..-3°С, ночью -2°С..-4°С. Без осадков.
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Морозная погода надвигается на Калугу 20.11.2017 11:17
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