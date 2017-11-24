В Калуге потеплеет на выходных

В ночь на субботу, 25 ноября, в Калуге ожидается морозная погода – до -3°С. Днём потеплеет до 0°С.

В воскресенье такая же погода – 0°С..+1°С, местами возможен снег, порывы юго-западного ветра до 11 м/с.

В начале следующей недели вновь немного похолодает. Днём будет -1°С..-3°С, ночью -2°С..-4°С. Без осадков.