В Калуге похолодает, а потом потеплеет

В понедельник, 18 сентября, наш регион будет находиться в тёплом секторе циклона. Местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +21...+23оС. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.
В вторник, 19 сентября, погода поменяется, похолодает. Ночью температура воздуха будет +10…+12оС, днём +15…+16оС.
В среду, 20 сентября, ночью столбики термометров опустятся до +7…+9оС, днём будет +15…+17оС. В четверг, 21 сентября, пройдёт небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет +9…+11оС, днём +18…+19оС.
В пятницу, 22 сентября, пройдёт небольшой дождь. Ночью прогнозируемая температура воздуха +12…+14оС, днём – до +20оС.
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