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Зонты - расчехлить: на Калугу идут ливень с грозой

15.09.2017 13:51 12 2180 Елена Французова
Зонты - расчехлить: на Калугу идут ливень с грозой

В ближайшие два часа начнётся гроза с сильным дождём и порывами ветра 20-25 м/с, об этом в  пятницу, 15 сентября, предупреждает ГУ МЧС России по Калужской области.

Спасатели советуют калужанам по возможности не выходить из дома. Ливень будет идти до конца дня, а возможно и ночью.  

Из-за ухудшения погодных условий энергетики перешли в режим повышенной готовности

- К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1 169 бригад (5 768 человек, 1 947 единиц техники), в том числе 94 мобильных подразделения, - сообщают энергетики. - Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов. 


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Тэги: погода дождь ливень гроза

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