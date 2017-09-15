Зонты - расчехлить: на Калугу идут ливень с грозой

В ближайшие два часа начнётся гроза с сильным дождём и порывами ветра 20-25 м/с, об этом в пятницу, 15 сентября, предупреждает ГУ МЧС России по Калужской области.

Спасатели советуют калужанам по возможности не выходить из дома. Ливень будет идти до конца дня, а возможно и ночью.

Из-за ухудшения погодных условий энергетики перешли в режим повышенной готовности.

- К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1 169 бригад (5 768 человек, 1 947 единиц техники), в том числе 94 мобильных подразделения, - сообщают энергетики. - Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов.