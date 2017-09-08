В Калуге потеплеет до +24

В пятницу, 8 сентября, погода в Калуге будет неустойчивой. Пройдёт кратковременный дождь. Температура воздуха днём будет +14°С...+16°С, что близко к климатической норме. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Атмосферное давление 741 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 9 сентября, местами возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +7°С…+9°С, днём +16°С…+18°С. Ветер западный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, осадки прекратятся. Прогнозируемая температура ночью +9°С…+11°С, днём – до +21°С. Ветер южный 3-8 м/с.

В начале следующей недели местами пройдёт небольшой дождь. Днём воздух будет прогреваться до +24°С.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.