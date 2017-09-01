Первые выходные осени порадуют теплом

Несмотря на то, что календарная осень уже наступила, летняя погодка, установившаяся к концу недели, сохранится и на выходных.
В пятницу, 1 сентября, при переменной облачности обойдётся без осадков, температура воздуха составит +18…+21оС, что соответствует многолетним значениям. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу, 2 сентября, ночью столбики термометров покажут +11…+13оС, днём +20…+22оС. Местами пройдут небольшие осадки.
В воскресенье, 3 сентября, ночью прогнозируемая температура воздуха +11…+13оС, днём +20…+22оС.
В начале следующей недели по области пройдут небольшие дожди и немного похолодает. Днём будет в районе +15…+18оС.
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