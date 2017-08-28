Ливень и гроза надвигаются на Калужскую область

В ближайшие пару часов погода в Калужской области ухудшится. Местами ожидается сильный дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.
Традиционно спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу, но если пришлось покинуть здание, то надо держаться подальше от одиноких деревьев и неустойчивых конструкций. Прятаться лучше в сухих низинах, среди кустов и низких деревьев.
- Не стоит ездить на велосипеде или мотоцикле, - говорят в МЧС. - Нельзя купаться и кататься на лодке.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Калуге в ближайшие два часа осадков не ожидается. Дожди идут к западу и юго-востоку от областной столицы.
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