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Погода начала неделю за упокой, а закончит посмотрим как

28.08.2017 12:06 12 1586 Татьяна Светлова
Погода начала неделю за упокой, а закончит посмотрим как

В понедельник, 28 августа, через Калужскую область проходит атмосферный фронт, поэтому кратковременных дождей не избежать. Температура воздуха составит +14…+16оС, что на 2-3 градуса ниже нормы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Во вторник, 29 августа, также пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха опустится до +9…+11оС, днём будет +15…+17оС. 

В среду, 30 августа, погода начнёт меняться. Ночью ещё будет холодно +5…+7оС, а днём температура постепенно начнёт повышаться, прогнозируется +16…+18оС.

В четверг, 31 августа, столбики термометров снова поползут вверх. Ночью ожидается +7…+9оС, днём – до +21оС.

В пятницу, 1 сентября, в День знаний синоптики пока прогнозируют переменную облачность без дождей. Ночью температура воздуха +10…+12оС, днём +22…+24оС. А вот какими ожидаются выходные - читайте на нашем сайте в пятницу, 1 сентября.


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Тэги: погода

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