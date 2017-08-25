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В День города будет прохладно

25.08.2017 14:13 6 1685 Татьяна Светлова
В День города будет прохладно

В субботу, 26 августа, Калуга отмечает День города, который, увы, не обойдется без дождей. Но радует, что по прогнозам синоптиков они будут небольшими и пройдут местами. Будем надеяться, что те места, где состоятся торжества, погода пощадит и не намочит.

Температура же воздуха в этот праздничный день не поднимется выше +20 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

В воскресенье, 27 августа, местами еще возможен небольшой дождь. Ночью прогнозируемая температура воздуха +9…+11оС, днём +19…+21оС. Ветер западный, 5-10 м/с.

В начале следующей недели также пройдут дожди и немного похолодает. Ночью температура понизится до +5…+10оС, днём будет всего +13…+18оС. Такая погода соответствует климатической норме.
 


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Тэги: погода день города

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