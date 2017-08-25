В День города будет прохладно

В субботу, 26 августа, Калуга отмечает День города, который, увы, не обойдется без дождей. Но радует, что по прогнозам синоптиков они будут небольшими и пройдут местами. Будем надеяться, что те места, где состоятся торжества, погода пощадит и не намочит.
Температура же воздуха в этот праздничный день не поднимется выше +20 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
В воскресенье, 27 августа, местами еще возможен небольшой дождь. Ночью прогнозируемая температура воздуха +9…+11оС, днём +19…+21оС. Ветер западный, 5-10 м/с.
В начале следующей недели также пройдут дожди и немного похолодает. Ночью температура понизится до +5…+10оС, днём будет всего +13…+18оС. Такая погода соответствует климатической норме.
|
Где-то в Калужской области ожидается дождь с градом 23.08.2017 10:08
Африканская жара сменится резким похолоданием 21.08.2017 11:56
Калужан предупреждают о граде и сильном ветре 14.08.2017 15:25
Калугу ждёт жаркая неделя без дождей 14.08.2017 12:10
Калугу ждут жаркие выходные 11.08.2017 16:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: