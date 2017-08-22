На тренировочной базе к ЧМ-2018 засеяли газон

22.08.2017 12:00 1883

В понедельник, 21 августа, губернатор Анатолий Артамонов посетил места строительства тренировочных баз к ЧМ-2018 по футболу.

Как выяснилось в ходе инспекции, на площадке в районе ул. Грабцевское шоссе уже смонтировали фундаменты под котельную, хозяйственный блок, трибуны, мачты освещения, водопровод, локальные очистные сооружения.

Что касается футбольного поля, то уже засеян газон, сделана система полива поля. Ведётся строительство хозблока, противопожарного водопровода, канализации, в том числе ливневой, пожарного резервуара, котельной, благоустраивается территория. Подключены электричество, газ, вода.

На площадке в районе улицы Тульское шоссе подрядчики заложили фундаменты под котельную, мачты освещения, противопожарный водопровод и резервуар, локальные очистные сооружения. Строится ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Проведена вода, подключено электричество.

Напомним, в следующем году в Калуге на время проведения ЧМ-2018 по футболу разместятся сборные двух стран-участниц соревнований. Какие именно - пока не называется.