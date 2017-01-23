Дворец спорта на месте стадиона построят к концу 2018 года

В понедельник, 23 января, на заседании правительства региона, обсуждали вопрос строительства Дворца спорта на месте стадиона «Центральный». Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ потребовал объявить торги на его строительство. Подрядчика рассчитывают найти к апрелю. При этом одно из условий строительства — полностью расплатятся за работу только по окончании работ - в течение трех месяцев.

- Расчет будем проводить ежеквартально в размере 50% от выполненных работ, - заявил Анатолий Артамонов. - Объект сложный. Чтобы мы потом как с Музеем истории космонавтики не бегали за подрядчиками.

Строителям поставят задачу — возвести дворец спорта не более чем за 18 месяцев. То есть к концу 2018 года.

Предполагается, что на месте стадиона «Центральный» появятся три бассейна: детский, 25-метровый и 50-метровый. В проекте также предусмотрены ледовое поле со зрительным залом на 2-3 тысячи мест, зал игровых видов спорта и фитнес-центр. В проекте предусмотрена и 5-этажная гостиница для спортивных делегаций.