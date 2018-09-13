Рассекреченные архивы ФСБ: зверства предателей и показное милосердие

17 сентября отмечается 75 лет со дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. А за пару месяцев до этой даты Управление ФСБ по Калужской области рассекретило часть документов о событиях тех лет. Они объединены общим названием: «Материалы дела на немецкую военную комендатуру, фельджандармерию, карательный отряд, полицию, гестапо, «РНС» (русская народная стража)». Нам удалось ознакомиться с этими материалами.

Карательные структуры

Один из документов под грифом «Сов. секретно», датированный 15.02.1945 рассказывает о том, где в Калуге и окрестностях располагались органы власти и разведки немецких оккупантов. Приводим список этих деревень:

В Воскресенском, Богдановке располагался штаб фельджандармерии и гестапо

Новоселки - штаб карательного отряда

Дворики язва - гестапо и штаб карательного отряда

Аргуново – немецкая комендатура.

Угра – гестапо

Спасс – штаб войсковой части

Колышево – гестапо

Воротынск – немецкая комендатура

Пучково – гестапо

Тинино – штаб войсковой части

Черновский хутор – штаб карательного отряда

Бывший хутор Грибченко – немецкая комендатура

Ст. Пятовская – штаб карательного отряда.

«Кроме этого в Калужском районе имелось 11 волостных полицейских участков, земская полиция и немецкая комендатура в Калуге, которую посещало сельское население», - говорится в документе.

Именно расследованию того, кто и зачем посещал органы власти оккупантов, кто из наших земляков работал на захватчиков и посвящена львиная доля документов. Это настоящая история предательства. И сегодня мы дадим некоторые выдержки из нее.

Вроде как великодушие

Интересный случай на допросе 5 мая 1943 года описал житель Орешковского отделения Опытного поля (район аэродрома Орешково) Александр Васильевич Осминин.

- Со стороны Козина (имя изменено – прим.ред.), как замдиректора, по совхозу были следующие указания: воспрещалось пускать на ночлег партизан и лиц, выходивших их окружения и эту работу проводил Козин, который ходил по домам осматривая, не ночуют ли у кого подобные люди, и выгонял из общего помещения, где обычно останавливались выходившие из окружения.

- Как поступали с лицами, пришедшими из окружения, бывшими работниками совхоза? – спрашивает чекист.

- О всех лицах, пришедших из окружения, Козин запрашивал земскую управу как с ним поступить. На этот счет Пасиной (имя изменено – прим. ред.) писалось донесение на русском и немецком языках и из земской управы получались ответы, примерно следующего содержания: «Если лица, пришедшие из окружения, не будут принимать никаких мер против немецкой армии, они имеют право проживать в совхозе».

Вроде бы мы имеем дело с актом милосердия со стороны оккупантов. Однако эта иллюзия разбивается о ту реальность, которая произошла примерно в то же время, как и описанные Осмининым события в каких-то 25 километрах от Орешково, на другом конце Калуги, в деревне Новоселки.

«В д. Новоселки штабом карательного отряда расстреляно более 60 красноармейцев, выходивших из окружения и двое повешено», - говорится в уже упомянутой выше справке с грифом «Сов. секретно» от 15 февраля 1945 года.

То есть акт милосердия был проявлен немцами к красноармейцам из местных только лишь для того, чтобы не раскачивать ситуацию и не плодить народных мстителей. Ведь одно дело расстрелять солдата родом откуда-нибудь из Казахстана или Урала, другое – местного жителя, у которого здесь родные, близкие, друзья и знакомые.

Воспитательные цели

Выделяется из кипы рассекреченных документов и часть из протокола допроса некоего Ивана Ивановича Дмитриева 1878 года рождения. Его 12 мая 1943 года капитан госбезопасности допросил в качестве свидетеля по делу о выявлении коллаборационистов, работавших на нацистов во все том же совхозе Опытное поле.

В показаниях Ивана Ивановича рассказан случай, который произошел между немецким генералом, командовавшим летчиками, и местным жителем.

- Рабочий совхоза Иванов Семен проезжая на тракторе оборвал кабель, идущий от аэродрома к динамо, стоявшей на дворе, - рассказал чекисту Дмитриев. - Иванова немцы задержали и, чтобы выяснить вопрос, Иванов послал на усадьбу совхоза за Пасина, которая хорошо разговаривает на немецком языке. Она быстро приехала. Когда генералу доложили, что оборвали кабель, Пасина на улице объяснилась с ним на немецком языке. После перевела ответ генерала и сказала: «Если бы это сделал немецкий солдат, то генерал бы его немедленно расстрелял. А русский некультурный, потому небрежно относится, поэтому никаких взысканий он к нему не применяет».

Надо думать, генерал смилостивился над русским мужиком, чтобы лишний раз показать своим подчиненным, настолько они цивилизованнее русских, и что опуститься до их уровня - смерти подобно.

Прочитав эти показания, даже стало интересно, что же этот генерал говорил своим подчиненным 9 мая 1945 года, когда эти небрежные русские так некультурно опустили нацистов с пьедестала и запихнули их под плинтус.

Длинные руки

О том, что поиск предателей чекисты продолжали еще долгие годы после войны, говорят и даты некоторых допросов. Среди них встречаются проведенные уже в 50-х годах. Чекисты старались отследить судьбу каждого, кто был замечен в коллаборационизме.

К примеру, есть в рассекреченных архивах справка от 29.11.1947 года. Её подготовили для следователя, который запросил у калужских чекистов данные о подозреваемых в предательстве. Те предоставили его с указанием того, какая судьба постигла этих людей:

Ефим Ефимович К. уроженец Хвастовичского района, в период немецкой оккупации служил у немцев старостой поселка – в июле 1943 года умер.

Михаил Федорович Е. житель Жиздринского района, в период оккупации служил полицейским – в 1945 году погиб на фронте

София Ярославовна М., уроженка Хвастовичского района в настоящее время проживает по вышеуказанному адресу и работает в колхозе рядовой колхозницей. В период немецкой оккупации в административных и карательных органах не служила. Сын ее 1924 года рождения служил в полиции, где сейчас находится неизвестно.

Порой, выявить предателей чекистам удавалось довольно интересным способом. Еще одна справка в рассекреченных документах рассказывает, сколько мяса получал тот или иной служащий Думиничской горуправы во время оккупации. Напротив отдельных фамилий стоят красноречивые отметки: «Арест».

20 трупов и 400 партизан

Интересную историю на допросе рассказал бургомистр Хвастовичского района, до того возглавлявший районных полицаев. Его допрашивали на предмет того, кто работал на немцев тайными агентами. Бургомистр охотно сдал чекистам всех, кого знал.

Согласно показаниям бургомистра, некто Юдин (имя изменено, - прим. ред.) ещё в бытность его главным полицаем Хвастовичского района, пришел к нему и сообщил, что в поселке Желтянка находится штаб партизан. Общая их численность – 400 человек.

Эти данные были переданы ортс-коменданту Штаймону, который снарядил четырёх полицейских в качестве гонцов в немецкую воинскую часть №55, расквартированную в Хвастовичах. Сразу по получении сообщения о партизанском штабе, солдаты вермахта выехали на облаву.

- Какие были результаты облавы на партизан? – поинтересовался у бургомистра допрашивавший его следователь.

- В боях с партизанами немцы потеряли 20 человек. Бой длился около четырех часов, затем немцы вызвали подкрепление – танкетки, но ночью партизаны отступили в брянские леса. Какие потери понесли партизаны неизвестно, так как на утро в их лагере ничего обнаружено не было.

- Продолжайте ваши показания о Юдине, - говорит чекист.

- После того как мы с ним сходили к ортс-коменданту и немцы уехали на облаву, мы обратно вернулись ко мне в полицию. Юдин стал собираться уходить по направлению деревни Фролово-Берестна и Кцынь, в районе которых он должен был разведать партизан, места их нахождения и связи.

- Юдин вам рассказывал, кто давал ему задания осуществлять разведку.

- Мне он не рассказывал кем он был завербован и кто им непосредственно руководил, а я в свою очередь этим вопросом не интересовался. Мне кажется, что комендант Штаймон знал, что он агент и возможно был у него на связи, но это только мое предположение, основанное на том, что он с Юдиным здоровался за руку и по всему было видно, что они знали друг друга.

Свора ублюдков

Но все-таки то, что сделали прислужники нацистов не идет ни в какое сравнение с тем зверством, которое совершили участники батальона «Русской народной стражи», данные о которой также были рассекречены ФСБ.

Эту структуру нацисты создали на территории Авдеевского сельсовета Хвастовичского района. С весны 1942 года это были обычные полицейские отряды, но осенью 1942-го их свели в батальон, который назвали «Русская народная стража». Общая его численность составляла 250-260 человек. Он занимался поиском и уничтожением партизан и выходивших из окружения бойцов Красной армии.

Батальон был разбит на две роты. Одна, численностью 160-170 человек, состояла из жителей деревни Авдеевка и поселков, входивших в состав Авдеевской волости.

Вторую сформировали из жителей следующих населенных пунктов Хвастовичского района:

Скурынск

Тихоновка

Куробино

Кулики

Весь личный состав обеих рот был разбит на взводы, а они на отделения. Каждому отделению была подконтрольна определенная территория, на которой оно и осуществляло поиск партизан. Все участники этой карательной структуры прошли у немцев военную подготовку, антисоветскую идеологическую обработку.

В мае 1943 года весь личный состав батальона принял присягу на верность Германии. Каждый их стражевцев получал точно такое же денежное довольствие, обмундирование и продуктовый паек, как и другие солдаты немецкой армии.

За время существования карательного батальона он провел 6 операций против партизан. Большая их часть - на территории Хвастовичского и Жиздринского районов, а также в Брянской области.

К примеру, в декабре 1943 года батальон около села Журиничи Брянской области выловил 17 партизан, которых расстреляли на станции Ватогово. А одного из них, еврея по национальности, повесили.

Но самой страшной акцией этих людоедов стал рейд, проведенный весной 1942 года. Отряд тогда еще просто полицейских, прочесывая лес в районе села Журиничи Брянской области, обнаружил лагерь, в котором от войны прятались около 300 мирных жителей, в том числе жденщины, дети и старики.

Их сначала поголовно ограбили, а потом доставили в Хвастовичи под конвоем, где всех расстреляли.

Послесловие

Лет 15 назад я приехал проведать родных на свою малую родину, в Жиздру. Зашел к дядьке повидаться после долгой разлуки, да потрещать о жизни.

За этим процессом нас и застал его бывший коллега, проходивший мимо. Мужики сцепились языками, обсуждая последние новости, и в какой-то момент коллега дядьки вспомнил некое интересное событие, а вот имя одного из участников запамятовал и начал подсказывать его, давая всевозможные наводки на личность.

- А-а-а, так ты об этом, чей дед партизан сдал! – осенила дядьку догадка.

- Да-да, он самый! – выпалил его коллега и тут же осекся.

Повисла неловкая пауза.

В этот момент два взрослых мужика, каждому из которых было за пятьдесят, выглядели как нашкодившие детишки, которых взрослые застали за чем-то непотребным.

- Ну, сам-то он парень отличный, - робко прервал паузу дядя Леша.

- Да-да, мировой мужик, - с облегчением поддержал его коллега.

Но дальнейший разговор у них не клеился, и коллега расстроено поплелся дальше.

Эта ситуация настолько сильно врезалась в память, что вспоминаю ее до сих пор.

Ведь известно, что дети за отцов не отвечают, но описанный случай наглядно показал, что такие вещи, как предательство Родины настолько глубоко врезаются в память людей, что ложатся пятном и на его потомков. Какими бы хорошими они не были.

Понятно, что предательство из-за корысти, трусости или страха, как это наверняка было со «стражевцами» и полицаями, это одно. Но как быть, если выбор будет таков, что либо жизнь близких, либо предательство Родины?

Если фриц поставит перед тобой на колени жену и детей, приставит пистолет к виску старшего, спустит курок и перейдет к младшенькому? Что бы ты сделал в такой ситуации? Сдал бы партизан?

Это настолько чудовищный выбор, что единственным правильным ответом будет только один – умереть, но не допустить самой возможности его появления. И очень хочется надеяться, что в нашем правительстве сидят люди, которые тоже это понимают. И ФСБ или какой-нибудь другой структуре, что придет ей на смену в будущем, больше никогда не придется рассекречивать архивные документы новой войны.

Мирного вам неба.

Со сканами архивных документов можно ознакомиться в фотогалерее ниже.