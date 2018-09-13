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Деньги за варенье отдадут на восстановление усадьбы

13.09.2018 09:30 7 816
Деньги за варенье отдадут на восстановление усадьбы

«Готический дом» (1840-х, 1850-х гг.) и сегодня главная достопримечательность Авчурино. Правда находится он в весьма плачевном состоянии.

В субботу, 8 сентября, в селе Авчурино состоялся III благотворительный фестиваль «Авчуринские пикники».

Авчурино — усадьба в Ферзиковском районе Калужской области, построенная в ампирном и неоготическом стиле. Территория нынешней усадьбы входила в линию «берега» — пограничных укреплений Московского княжества на границе с Литвой, проходившей по Оке. Данное укрепление возглавляли воеводы, назначаемые князем, в частности, воевода Василий Овца, по прозванию которого, очевидно, территория и получила своё имя. В разное время здесь жили Ягужинские, Гагарины, Полторацкие, Гончаровы. В XVIII веке имением владел сподвижник Петра граф Павел Ягужинский, первая жена которого Анна Фёдоровна происходила из фамилии Хитрово.

Став владельцем Авчурино в 1736 году князь Гагарин устроил тут прекрасное хозяйство. Успехи СВ. Гагарина в области сельского хозяйства были столь велики, что прославили его, с 1773 по 17778гг. он был определён ведать подмосковными имениями императрицы Екатерины второй. Князь Гагарин скончался в 1782 г.

Справа на входе в Готический домик стоят два золотых льва. Одного недавно отреставрировали.

Гордостью авчуринской усадьбы времен Ягужинского являлся Дубовый проспект. Дело в том, что император Петр 1 как никакой другой властитель России заботился о зеленых насаждениях, о лесах. Только охране дуба как вида высокоствольной растительности посвящены десять указов Петра I.

Царские потомки жаловали усадьбу Авчурино своими визитами. В Авчурине дважды побывал император Александр I (в 1816 и 1817 гг.). В 1832 г. — император Николай I, а в 1837 г. — наследник-цесаревич, будущий император Александр II.

Сохранившиеся постройки усадьбы и парк включены в реестр объектов архитектуры и культуры федерального значения.

Четырёхэтажная гранёная башня, вросшая в парковый торец дома служила хозяевам смотровой площадкой, она придаёт всей постройке некую завершённость и замковый вид. Одно время в башне находилась обсерватория.

Впервые благотворительная акция для восстановления усадебного комплекса прошла в 2016 году. Тогда удалось собрать 70 тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей выделил местный приход. На эти средства была восстановлена библиотека и уникальная скульптура ассирийского льва.

На этот раз на территории усадьбы прошла ярмарка-распродажа «авчуринского варенья», которое варили из яблок прямо в парке перед зданием усадьбы.

Ампирная беседка (1818 г.). Архитектор В.П. Стасов. Сегодня от неё остался лишь портик.

В большом благотворительном концерте приняли участие музыканты из Москвы, Калуги и Протвино. Зрители тепло принимали  обладательницу Гран-при международного конкурса «Золотой голос России» Ирину Наргелайте, ансамбль «Ивушку» Зуднинского сельского Дома культуры. студенты и преподаватели областного колледжа культуры, калужские рок-группы. Хедлайнером концерта стал гитарист-виртуоз самый титулованный музыкант России, лауреат многих самых престижных мировых конкурсов Дмитрий Иларионов.

Старую церковь, перестроенную архитектором Стасовым, так же не пощадило время. Храм перенесен из разрушенной церкви в готический домик.

Весь день работали интерактивные площадки, в том числе площадка народных игр и забав, площадка «Авчуринский чай», аттракционы, мастер-классы.

Средства от фестиваля будут направлены на восстановление усадебного комплекса XVIII века.

Илья ЖАРКОВ, фото автора.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский объектив».


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Тэги: общество
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