Школьная столовая превратилась в городское кафе

В среду, 12 сентября, в средней школе № 21 состоялось торжественное открытие обновленной столовой.



Большая перемена

Радужный зелено-оранжевый цвет стен, новое освещение, столы и лавочки, умывальники, технологическое и холодильное оборудование, посуда и инвентарь, современные двери и окна. Такой перед педагогическим составом, учениками и поварами 21-й школы предстала в начале учебного года модернизированная столовая.

Теперь она, кстати, совсем не столовая, а Центр здорового питания – яркий, светлый и уютный. Школьники признаются: она, скорее, похожа на городское кафе, а от этого аппетит только повышается!

Было.

Стало.

Было.

Стало.

Фирменный стиль

В остальном, все как и в прошлом году: качественным и вкусным горячим питанием детей обеспечивает компания «Город Кафе». Именно на средства этой организации в соответствии с концепцией Центра здорового питания и была проведена модернизация школьной столовой, которая нуждалась в ремонте уже давно. Но школа оплатить все расходы просто не имела возможности.

- Очень приятно видеть, как изменился пищеблок в нашей школе этим летом, - рассказала корреспондентамдиректор школы № 21 Марина Севостьянова. – Был произведен полный ремонт с заменой напольного и настенного покрытия и оборудования. Причем установленное оборудование - очень качественное и современное. Хочется сказать руководству «Города Кафе» спасибо и выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Приятно работать с таким партнером!

Но администрация школы в тот день благодарила питающую организацию не только за эстетическую составляющую проведенной работы. По словам Марины Эдуардовны, в прошедшем учебном году, когда организация начала обеспечивать питанием учащихся, между ними был отлажен диалог: в школу регулярно приезжали представители компании, общались с детьми и родителями. А с начала этого учебного года, с появлением новой раздаточной, в школе было введено альтернативное меню, и теперь ребята сами решают, что будут есть.

Оценил работу питающей организации и прибывший на мероприятие городской голова Калуги Дмитрий Разумовский: Оценил работу питающей организации и прибывший на мероприятие

- Очень яркий, интересный проект. Столовая теперь, действительно, превратилась в городское кафе для детей, где можно не только получать качественное питание, но и немного отдохнуть.

- Это далеко не первый наш опыт модернизации школьных столовых. Наша организация ежедневно кормит 140 000 школьников по всей России. Такие ремонты мы уже провели в ульяновских, тульских, волгоградских школах и везде слышали только положительные отзывы. Во всех обновленных пищеблоках прослеживается фирменный стиль, - говорит представитель питающей организации «Город Кафе» Андрей Беляев. - Мы постарались сделать капитальный ремонт столовой в 21-й школе максимально быстро, чтобы успеть до завершения летних каникул. Пока это единственная школьная столовая в Калуге, которую мы отремонтировали. Но останавливаться на этом не собираемся. Ведутся переговоры и с другими учебными заведениями, которые мы обеспечиваем горячим питанием, просчитываются сметы, рассматриваются дизайн-проекты.

Фото Сергея Константинова.