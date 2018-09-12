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100 000 рублей за день: приставы опробовали новый чудоприбор для лова должников

12.09.2018 09:27 18 2850 Елена Французова
100 000 рублей за день: приставы опробовали новый чудоприбор для лова должников

Во вторник, 11 сентября, в Анненках прошёл совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Основная цель – взыскание задолженности с автомобилистов, которые не платят штрафы, алименты, кредиты и налоги. 

Если раньше водителей останавливали выборочно и проверяли по базе должников, то теперь на дороге использовалось специальное оборудование - аппаратно-программный комплекс (АПК) «Дорожный пристав».

- Данный комплекс работает по принципу камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, с тем отличием, что камера «Дорожного пристава», считывая номера автомобилей, мгновенно сверяет их с базой данных УФССП России по Калужской области, - сообщает пресс-служба ведомства. - Это позволяет практически полностью исключить остановку водителей, которые не являются должниками. 

В ходе первого рейда было остановлено свыше 50 машин, зарегистрированных на должников. В основном автомобилисты являлись неплательщиками по штрафам, но встречались должники и по кредитам, и по налогам.

Судебные приставы предлагали им погасить долги через платежный терминал. Всего в результате рейда  взыскали более 100 тысяч рублей.  

- В случае если должники отказывались платить по счетам, судебные приставы арестовывали их имущество, – добавляют в пресс-службе. - Под арест попали телефоны, планшеты и автомобили, в том числе Mitsubishi Outlander, принадлежащий гражданину, который задолжал свыше 200 тысяч рублей по кредитам. Теперь у этих граждан есть 10 дней для погашения задолженностей, в противном случае имущество будет реализовано в счёт погашения долга.

Подобные рейды в Калуге и области обещают проводить регулярно.


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Тэги: общество приставы
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