Рестораны Калуги засорили городскую канализацию

В эти дни сотрудники водоканала проверяют рестораны и столовые города на соблюдение правил пользования канализацией, сообщает во вторник, 11 сентября пресс-служба организации.

Дело в том, что на предприятиях общепита должен быть установлен специальный жироуловитель, чтобы жиры и масла не попали в сточные воды. Он снижает нагрузку на канализацию, обеспечивая стабильную работу очистных сооружений. Однако как выяснилось, 18 калужских учреждений сбрасывают в канализацию неочищенные стоки, что привело к образованию жировых засоров в трубах.

Водоканал выявляет нарушителей просто: если засор образовался неподалеку от заведения общепита, то именно оно является причиной аварийной ситуации. Сотрудники Калугаоблводоканала обязали провинившиеся кафе и рестораны установить очистные приборы.