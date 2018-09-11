Рестораны Калуги засорили городскую канализацию

В эти дни сотрудники водоканала проверяют рестораны и столовые города на соблюдение правил пользования канализацией, сообщает во вторник, 11 сентября пресс-служба организации.
Дело в том, что на предприятиях общепита должен быть установлен специальный жироуловитель, чтобы жиры и масла не попали в сточные воды. Он снижает нагрузку на канализацию, обеспечивая стабильную работу очистных сооружений. Однако как выяснилось, 18 калужских учреждений сбрасывают в канализацию неочищенные стоки, что привело к образованию жировых засоров в трубах.
Водоканал выявляет нарушителей просто: если засор образовался неподалеку от заведения общепита, то именно оно является причиной аварийной ситуации. Сотрудники Калугаоблводоканала обязали провинившиеся кафе и рестораны установить очистные приборы.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: