В День трезвости митрополит рассказал о духовной опасности, таящейся в науках

Во вторник, 11 сентября, отмечается всероссийский День трезвости.

По решению Священного Синода во всех храмах священники совершают молебное пение о страждущих недугом винопития, а также произносят проповеди о важности сохранения трезвого образа жизни, сообщает калужское епархиальное управление.

А на сайте епархии незадолго до праздника опубликована проповедь митрополита Калужского и Боровского Климента под названием «Пить или учить иностранный язык?».

- Почему кому-то приходится бороться со страстью алкоголизма, и для него будет личным достижением выпить не шесть рюмок, а пять. А другой человек, из семьи полиглотов, в это время учит шестой иностранный язык. Какие разные судьбы! И судьба второго, на внешний взгляд, привлекательнее, - говорится в проповеди главы калужской епархии. - Но если смотреть с точки зрения спасения, Господь не будет с нас спрашивать: сколько мы знаем иностранных языков и в каком объёме. Или умеем ли мы решать интегралы, извлекать в уме корни из больших чисел и так далее. Эти навыки нужны исключительно для земной жизни. Да, лучше учить иностранный язык, чем пьянствовать, наркоманить или блудить. Но и тут есть своя духовная опасность, например, впасть в гордость, решить, подобно приточному фарисею, что «я не таков, как прочие человецы». Все выпивают и транжирят время, а я развиваюсь. Неизвестно, что опаснее для духовной жизни.

Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге по инициативе русской православной церкви, а ежегодно его начали отмечать с 1914 года. Дату выбрали в честь праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи.

После революции на волне борьбы с православием его отменили. Восстановили праздник в 2014 году.