Хватит шуметь: прокуратура предостерегла застройщика Дворца спорта

В пятницу, 7 сентября, прокуратура Калужской области отчиталась о проверке сообщений калужан, живущих близ новой крупной стройки Калуги на месте бывшего стадиона «Центральный».
Напомним, там началось возведение Дворца спорта. Жители близлежащих домов не раз жаловались на то, что застройщик мешает им спать, работая в ночное время.
- Прокуратурой города, в целях предупреждения и недопущения нарушений законодательства в ходе ведения работ по строительству дворца спорта в Калуге по ул.Ленина, застройщику объекта объявлено предостережение, - говорится в официальном сообщении ведомства.
Послушается ли застройщик прокуратуру или проигнорирует предостережение, узнаем от местных жителей.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Лечение урологических заболеваний в клинике Ассута (Израиль) 07.09.2018 11:41
«Один год на огороде поработаешь – профессором станешь!» 07.09.2018 09:32
В Калуге пройдёт акция по раздельному сбору отходов 06.09.2018 17:24
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: