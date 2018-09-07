Хватит шуметь: прокуратура предостерегла застройщика Дворца спорта

В пятницу, 7 сентября, прокуратура Калужской области отчиталась о проверке сообщений калужан, живущих близ новой крупной стройки Калуги на месте бывшего стадиона «Центральный».

Напомним, там началось возведение Дворца спорта. Жители близлежащих домов не раз жаловались на то, что застройщик мешает им спать, работая в ночное время.

- Прокуратурой города, в целях предупреждения и недопущения нарушений законодательства в ходе ведения работ по строительству дворца спорта в Калуге по ул.Ленина, застройщику объекта объявлено предостережение, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Послушается ли застройщик прокуратуру или проигнорирует предостережение, узнаем от местных жителей.

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