Лёд, мышьяк и запашок: Роскачество проверило креветки, которые продают калужанам

В пятницу, 7 сентября, НКО «Российская система качества» проверила продукцию российских производителей креветок.
Специалисты этой организации, которая была создана правительством России для проведения независимых исследований качества товаров, отобрали продукцию 25 производителей:
Закупало товар Роскачество как обычно – пришли в магазины и приобрели креветки под видом обычных покупателей. Их стоимость на момент закупки колебалась от 469,5 до 1776,52 рубля за 1 килограмм.
К внешнему виду замечаний у специалистов практически не было. Только креветки торговой марки «Первым делом» были разнокалиберные, а в упаковках Billa и Kaluri нашлись разломанные.
Помимо этого у производителей «Globster» и «Vici неочищенные» креветки оказались неприятными на вкус и запах. Правда, вину за это специалисты возложили на продавцов.
– Наличие неприятного вкуса и запаха свидетельствует о том, что в торговом зале не соблюдались условия хранения продукции, – комментирует заместитель заведующего лабораторией Андрей Марцынкевич. – Креветки варено-мороженые должны храниться при температуре от –25 до –18 °С. Нарушение этих условий сказывается на органолептических показателях.
Один из параметров проверки – глазурь. Согласно новым нормативам, с 1 января 2019 года количество допустимой глазури снижается. Новым, более выгодным покупателю нормативам, следуют уже 13 производителей, один из которых наш, калужский.
12 производителей продолжают работать по старинке и если до конца года не изменят своей позиции, то перейдут в разряд нарушителей требований качества.
Измерили специалисты и вес креветок без глазури. Оказалось, что только у девяти производителей он соответствовал весу нетто, указанному на упаковке.
Еще один показатель – влага.
Наличие ее определяется после снятия глазури. Если влаги недостаточно, креветка будет суховатой. Переизбыток влаги приводит к тому, что креветки набухают, становятся мягкими и водянистыми на вкус.
Из 25 торговых марок ТОП-3 по водянистости за креветками:
Из 25 торговых марок только 12 указали верный размер креветок.
Увы, но в продукции одного калужского производителя обнаружилась повышенная доза мышьяка. Правда, это неопасно для здоровья, успокаивают в Роскачестве.
- Сразу после получения результатов исследования Роскачества торговая сеть изъяла продукцию из продажи и направила претензию поставщику, - говорят специалисты организации. - У потребителей само слово «мышьяк» вызывает ужас и однозначно ассоциируется с ядом. Однако последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.
Токсичность мышьяка зависит не только от его общего содержания в образцах креветок, но и от того, в виде какого химического соединения присутствует этот элемент, - продолжает просвещать потребителя Роскачество. - Хорошо известно, что неорганические соединения мышьяка (арсениты и арсенаты) являются наиболее токсичными по сравнению с органическими (метилированными формами элемента и его комплексными соединениями).
В результате научных исследований установлено, что в организме водных беспозвоночных и водорослях мышьяк присутствует преимущественно в виде органических соединений, в частности арсенобетаина, который считается нетоксичным, - говорят в заключение в Роскачестве. - Концентрация же неорганических соединений составляет в среднем не более 3 % от общего содержания мышьяка.
Подробнее об исследовании, а также рейтинг производителей креветок, можно посмотреть на сайте Роскачества.
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