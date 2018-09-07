Буйный могильщик: кладбищенский вор в пьяном угаре разбил автомобиль и украл 130 кг картошки

В пятницу, 7 сентября, УМВД по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбуждённого в Ферзиковском районе на кладбищенского вора.
По версии полиции, 21-летний молодой человек похитил с могил порядка 50 фрагментов могильных оград и сдал их в металлолом. Общий ущерб от этих краж - 100 тысяч рублей. Решив отметить получение прибыли, вор упился так, что от переполнявших его эмоций взял палку и начал бить ею припаркованный у магазина автомобиль. Позже он так и не смог объяснить полицейским, зачем это сделал.
- Он разбил и вырвал из удерживающей конструкции два зеркала заднего вида, повредил задний фонарь и вырвал руками уплотнитель задней двери,- рассказывают в полиции.
Однако на этом молодой человек не остановился и, что называется, пошёл вразнос.
- Вместе со своими товарищами при помощи имеющегося у них топора взломал запирающее устройство входной двери и проник внутрь подвального помещения одного из домов, откуда похитил 130 килограммов картофеля и банки с домашними заготовками, - продолжают рассказ о похождениях буйного вора полицейские. - Как было установлено, в указанное хранилище они проникали неоднократно – каждый раз забирая определенную часть продуктов питания.
На данный момент уголовное дело, возбужденное по статьям «Кража» и «Порча имущества» передано в суд.
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