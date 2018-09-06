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В списке самых безопасных ТЦ по версии чиновников оказались аутсайдеры списка МЧС

06.09.2018 17:10 5 1965 Елена Французова
В списке самых безопасных ТЦ по версии чиновников оказались аутсайдеры списка МЧС

В четверг, 6 сентября, городская управа Калуги опубликовала рейтинг торговых центров Калуги по обеспечению пожарной безопасности. 

Его возглавил ТРЦ «Торговый квартал» с 85,2 балла, на второй строчке оказался ТЦ «Европейский» - 82,6, на третьем - ТРЦ «РИО» с 76,2 балла.

При составлении рейтинга, по словам его составителей, учитывались 7 различных критериев, среди которых наличие в помещениях информационных табличек с указанием номера телефона вызова экстренных служб на каждом этаже здания, а также информационных уголков с буклетами, в которых есть информация по пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также обращали внимание на наличие планов эвакуации, огнетушителей, указателей выходов. Обращали внимание то, насколько доступны эвакуационные выходы.  Оценивалось состояние подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и запасным выходам, сообщает городская управа.

К слову, в рейтинг лучших ТЦ по обеспечению пожарной безопасности, попали «Панорама» и «Клевер», которые после проверок МЧС прокуратура грозилась закрыть

Рейтинг лучших торговых центров Калуги с точки зрения пожарной безопасности по версии калужских чиновников.

п/п

Наименование организации

Средняя количество баллов по результатам обхода членами комиссии

1

ТРЦ «Торговый квартал»

85,2

2

ТЦ «Европейский»

82,6

3

ТРЦ «РИО»

76,2

4

ТЦ «Панорама»

74,6

5

ТРЦ «21 век»

64,4

6

ТК «Клевер»

54,5

7

ТРЦ «Сити»

44,8


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