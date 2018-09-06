В списке самых безопасных ТЦ по версии чиновников оказались аутсайдеры списка МЧС

В четверг, 6 сентября, городская управа Калуги опубликовала рейтинг торговых центров Калуги по обеспечению пожарной безопасности.
Его возглавил ТРЦ «Торговый квартал» с 85,2 балла, на второй строчке оказался ТЦ «Европейский» - 82,6, на третьем - ТРЦ «РИО» с 76,2 балла.
При составлении рейтинга, по словам его составителей, учитывались 7 различных критериев, среди которых наличие в помещениях информационных табличек с указанием номера телефона вызова экстренных служб на каждом этаже здания, а также информационных уголков с буклетами, в которых есть информация по пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Также обращали внимание на наличие планов эвакуации, огнетушителей, указателей выходов. Обращали внимание то, насколько доступны эвакуационные выходы. Оценивалось состояние подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и запасным выходам, сообщает городская управа.
К слову, в рейтинг лучших ТЦ по обеспечению пожарной безопасности, попали «Панорама» и «Клевер», которые после проверок МЧС прокуратура грозилась закрыть.
Рейтинг лучших торговых центров Калуги с точки зрения пожарной безопасности по версии калужских чиновников.
|
№
п/п
|
Наименование организации
|
Средняя количество баллов по результатам обхода членами комиссии
|
1
|
ТРЦ «Торговый квартал»
|
85,2
|
2
|
ТЦ «Европейский»
|
82,6
|
3
|
ТРЦ «РИО»
|
76,2
|
4
|
ТЦ «Панорама»
|
74,6
|
5
|
ТРЦ «21 век»
|
64,4
|
6
|
ТК «Клевер»
|
54,5
|
7
|
ТРЦ «Сити»
|
44,8
|
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