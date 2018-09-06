В списке самых безопасных ТЦ по версии чиновников оказались аутсайдеры списка МЧС

В четверг, 6 сентября, городская управа Калуги опубликовала рейтинг торговых центров Калуги по обеспечению пожарной безопасности.

Его возглавил ТРЦ «Торговый квартал» с 85,2 балла, на второй строчке оказался ТЦ «Европейский» - 82,6, на третьем - ТРЦ «РИО» с 76,2 балла.

При составлении рейтинга, по словам его составителей, учитывались 7 различных критериев, среди которых наличие в помещениях информационных табличек с указанием номера телефона вызова экстренных служб на каждом этаже здания, а также информационных уголков с буклетами, в которых есть информация по пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также обращали внимание на наличие планов эвакуации, огнетушителей, указателей выходов. Обращали внимание то, насколько доступны эвакуационные выходы. Оценивалось состояние подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и запасным выходам, сообщает городская управа.

К слову, в рейтинг лучших ТЦ по обеспечению пожарной безопасности, попали «Панорама» и «Клевер», которые после проверок МЧС прокуратура грозилась закрыть.

Рейтинг лучших торговых центров Калуги с точки зрения пожарной безопасности по версии калужских чиновников.