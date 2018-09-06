В Калуге пройдёт акция по раздельному сбору отходов

В эту субботу, 8 сентября, активисты общественного движения «Мы разделяем» проведут очередную акцию по раздельному сбору отходов. Она пройдёт в сквере за кинотеатром «Центральный» с 10:00 до 15:00.
Организаторы акции обращают внимание, что приниматься будут стекло (любое чистое), металл (алюминий и чистые жестяные баночки), макулатура и картон (раздельно в связках), шпули (бумажные упаковки из-под яиц), пластик ПЭТ (чистые прозрачные, цветные, но белые бутылки предпочтительней), а также
пластики №№ 2 и 5 – только флаконы и твёрдые.
- Это связано с тем, что теперь мы повезём его на переработку в Калужскую область к новому заготовителю, - поясняют организаторы. – Тетра Пак и другие виды пластика не принимаются.
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