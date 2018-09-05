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Рабы божьи: калужанин пожаловался, что его ребёнку навязывают уроки богословия

05.09.2018 15:59 31 3531 Елена Французова
Рабы божьи: калужанин пожаловался, что его ребёнку навязывают уроки богословия

В редакцию www.kp40.ru обратился калужанин Роман В. (полные данные имеются в редакции) с жалобой, что его ребёнка заставляют изучать «Основы православной культуры», а он желает, чтобы ему преподавали светскую этику.

По его словам, ещё в мае 2018 года всем родителям тогда ещё третьеклассников лицея №9, предложили сделать выбор одного из шести модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики».

- При этом классный руководитель потребовала, чтоб все родители выбрали исключительно один модуль – «Основы православной культуры», - рассказал Роман, - мотивировав это тем, что ей дано подобное указание от руководства школы, что в нашей школе исторически сложилось, что поддерживается православие. Присутствовавшая на собрании секретарь директора подтвердила слова классного руководителя, сказав, что выбор модуля «Основы православной культуры» - вопрос уже решённый руководством школы, учебники в полном объёме закуплены, и преподавания никаких других модулей в школе не будет.

Но Роман всё равно высказал желание, чтобы его ребёнок изучал «Основы светской этики». По словам родителя, этот вопрос он обсудил и с директором школы.

- Разговор был продолжительным, спокойным, директор меня выслушал. А когда мы в этом году пришли в школу 1 сентября, классный руководитель заявила, что мой ребёнок всё равно будет изучать «Основы православной культуры», мол, ради него одного не будут проводить отдельный урок.

За комментариями мы обратились к директору лицея Евгению ИВАНЦОВУ. Он подтвердил, что в мае лично общался с Романом В.:

- Данный папа ответил, что он противник любого, даже малейшего упоминания религии. Ради Бога. У нас есть его заявление, что он выбрал «Основы светской этики». Его ребёнок будет изучать именно этот предмет. Я очень удивлён, что возникла эта ситуация в сентябре, ведь мае я этому папе всё объяснил. С ребёнком будут организованы отдельные занятия.

Будет  так или иначе, Роман пообещал сообщить нам, когда изучение предмета в школе начнется.

Уважаемые читатели, а какой модуль из этого курса изучает ваш ребенок? Сталкивались ли вы с фактами принужденя к изучению какого-либо модуля? Пишите об этом в комментариях!


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Тэги: общество
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