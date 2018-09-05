Следователи проверяют странную смерть врача-онколога

Во вторник, 4 сентября, в Обнинске прошло прощание с врачом Юрием Рагулиным. Он был ведущим научным сотрудником, врачом-онкологом отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Юрию было всего 38 лет.

Как сообщает портал Obninsk.name, по одной из версий врач покончил с собой.

- В минувшую пятницу Юрий Александрович встретился с друзьями отметить свой последний день работы перед отпуском. В скором времени он собирался переехать в столицу на новое место работы, - пишет обнинское издание. - К сожалению, вернувшись домой, Юрий Рагулин принял иное решение – самостоятельно уйти из жизни. Тело обнаружил 11-летний сын Юрия Александровича. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая приехала ровно через двадцать минут, чтобы констатировать смерть.

Близкие врача не верят в самоубийство. Об этом они пишут в соцсетях. Люди, лично знавшие Юрия Рагулина, отмечают, что он был сильным человеком, у которого жизнь была расписана на 5 лет вперёд.

У него остались супруга и двое детей.

В калужском региональном управлении Следственного комитета нам сообщили, что по факту смерти врача проводится проверка. Прокомментировать версии и дать более подробную информацию в СК отказались.