Лучших шеф-поваров мира накормят калужскими продуктами

05.09.2018 08:45 795

В последний день этой недели – 9 сентября - в Москве стартует двухдневный международный гастрономический фестиваль, на который соберутся лучшие повара мира.

Его посетят кудесники из Мексики, Дании, Испании и других стран. Завершится фестиваль 10 сентября ужином, а вот в первый день в честь его участников дадут званный обед, блюда которого шефы элитного московского ресторана Twins Garden изготовят из продуктов, выращенных на ферме в Калужской области, сообщает журнал Elle.

На 50 гектарах этой фермы культивируют порядка 150 видов овощей, фруктов, ягод и трав, а также разводят рыбу и птицу, выращивают коров молочных пород и редких нубийских коз для производства сыра.