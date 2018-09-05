Лучших шеф-поваров мира накормят калужскими продуктами

В последний день этой недели – 9 сентября - в Москве стартует двухдневный международный гастрономический фестиваль, на который соберутся лучшие повара мира.
Его посетят кудесники из Мексики, Дании, Испании и других стран. Завершится фестиваль 10 сентября ужином, а вот в первый день в честь его участников дадут званный обед, блюда которого шефы элитного московского ресторана Twins Garden изготовят из продуктов, выращенных на ферме в Калужской области, сообщает журнал Elle.
На 50 гектарах этой фермы культивируют порядка 150 видов овощей, фруктов, ягод и трав, а также разводят рыбу и птицу, выращивают коров молочных пород и редких нубийских коз для производства сыра.
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