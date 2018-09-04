На велосипеде через всю Европу: французский путешественник приехал в Калугу

В понедельник, 3 сентября, в Калугу прибыл французский велопутешественник Жонас Берто. Он решил в память о пилотах и механиках французского истребительного авиаполка «Нормандия — Неман» совершить велоэкспедицию из Франции в Россию. Жонас выехал из городка Ле-Бурже 23 июля и до Калуги добрался чуть быстрее, чем за полтора месяца.

— Идея путешествия принадлежит мне. Ее поддержала мемориальная организация «Нормандия — Неман», которая занимается сохранением памяти об этом войсковом соединении, - рассказал путешественник порталу «Минск-новости», когда проезжал по Белоруссии. - Я подумал, что французы не очень хорошо знают историю этого соединения и белорусско-российско-французского боевого братства, которое закалялось благодаря таким боевым единицам, как этот полк, и чья дружба была скреплена многочисленными жертвами и кровью. Мне кажется, моя миссия будет выполнена, если люди будут знать больше о полке «Нормандия — Неман».

В Калуге Жонас Берто возложил цветы к могиле неизвестно солдата на площади Победы. В дальнейших планах побывать в Туле, Ярославле, Москве и Иваново. В Ярославле путешественник проведет встречу с последним из живых механиков, обслуживавших самолеты французских летчиков-истребителей.

В Калужской области он также посетит аэродром Хатёнки, на котором в 1943 году базировался авиаполк «Нормандия-Неман».

Фото: пресс-служба городской управы.