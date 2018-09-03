Артамонов дал установку перерабатывать молоко в регионе

В понедельник, 3 сентября, на заедании областного правительства министр сельского хозяйства Леонид ГРОМОВ сообщил, что в ближайшее время в нашем регионе откроется ещё одно сельхозпроизводство.
- Мы должны ни одного литра молока за территорию области не выпускать в непереработанном виде, - выслушав Громова, заявил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Не важно, это будет на вьетнамских предприятиях или других предприятиях. Всё должно перерабатываться на селе.
Громов с ним согласится.
- То, что касается молочного животноводства, - это наш основной продукт. У нас есть районы, в которых вообще не фигурируют поголовья дойного стада – Людиновский, Спас-Деменский район и Жиздринский район.
- Там занимаются производством молока фермеры, - попытался оправдаться Громов.
Но этот ответ не понравился Артамонову, он призвал активнее работать с инвесторами, чтобы они открывали сельхозпредприятия в этих районах.
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