В школу по свалке: накануне 1 сентября сквер Ольговки завалили мусором

В субботу, 1 сентября, в Калуге День знаний отмечается праздничными линейками во всех школах города. В Калугу по этому поводу даже приедет министр просвещения России Ольга ВАСИЛЬЕВА.
В связи с чем жители Ольговки очень надеются, что высокий гость въедет в город через их микрорайон и полюбуется видом, как они выразились, настоящей, невылизанной под конкретное событие, Калуги.
Дело в том, что накануне Дня знаний ольговский сквер, через который пролегает дорога к кольцевой остановке общественного транспорта, буквально завалили мусором.
Мешки с ним валяются на газоне, они порвались и мусор разнесло по всему скверу. Эту картину местные жители увидели вчера, возвращаясь с работы. Надеялись, что коммунальщики уберут его к утру, однако не тут-то было.
- Утром веду ребенка на праздник в школу, а мусор не просто не убрали, а к нему добавился самодельный бухальный столик, - говорит местная жительница Елена. – Да и мусора вокруг только прибавилось.
Вину за это жители Ольговки возлагают на местных алкашей, которые регулярно собираются в сквере, мусорят и спят там после возлияний. Этой проблеме уже несколько лет, о ней сообщали полиции и чиновникам, но справиться с ней власти до сих пор не могут.
Сетуют калужане и на коммунальщиков. Два года назад они добились установки в сквере урн, но убирают их нерегулярно. Вот и в этот раз не удосужились вывезти мусор даже несмотря на праздник.
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