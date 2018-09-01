В школу по свалке: накануне 1 сентября сквер Ольговки завалили мусором

В субботу, 1 сентября, в Калуге День знаний отмечается праздничными линейками во всех школах города. В Калугу по этому поводу даже приедет министр просвещения России Ольга ВАСИЛЬЕВА.

В связи с чем жители Ольговки очень надеются, что высокий гость въедет в город через их микрорайон и полюбуется видом, как они выразились, настоящей, невылизанной под конкретное событие, Калуги.

Дело в том, что накануне Дня знаний ольговский сквер, через который пролегает дорога к кольцевой остановке общественного транспорта, буквально завалили мусором.

Мешки с ним валяются на газоне, они порвались и мусор разнесло по всему скверу. Эту картину местные жители увидели вчера, возвращаясь с работы. Надеялись, что коммунальщики уберут его к утру, однако не тут-то было.

- Утром веду ребенка на праздник в школу, а мусор не просто не убрали, а к нему добавился самодельный бухальный столик, - говорит местная жительница Елена. – Да и мусора вокруг только прибавилось.

Вину за это жители Ольговки возлагают на местных алкашей, которые регулярно собираются в сквере, мусорят и спят там после возлияний. Этой проблеме уже несколько лет, о ней сообщали полиции и чиновникам, но справиться с ней власти до сих пор не могут.

Сетуют калужане и на коммунальщиков. Два года назад они добились установки в сквере урн, но убирают их нерегулярно. Вот и в этот раз не удосужились вывезти мусор даже несмотря на праздник.